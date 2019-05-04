أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الأسر المصرية على التجمع على مائدة الإفطار والسحور، ويحاول المغتربون السفر قد الامكان لأهلهم.

ويتيح الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، إمكانية حجز القطارات الدرجة الأولى والثانية، إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان، ورصدت "الوطن" خطوات الحجز كالتالي:

1)الدخول على موقع سكة حديد مصر من هنـــــا.

2) تسجيل مستخدم جديد: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3) الدخول إلى النظام: بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4) اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5) في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

6) إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7) يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، وإرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

8) في موعد الرحلة يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.