قالت الفنانة ياسمين صبري، اليوم، إنها تسعد باختيارها كسفيرة للمحافظة على البيئة من قبل القنصلية الفرنسية، لذا فهي تحاول من خلال شهرتها الواسعة وجمهورها بأن تنجح في تسليط الضوء على أسس المبادرة.

وأضافت ياسمين صبري، في كلمتها خلال تدشين مبادرة "الإسكندرية صديقة للبيئة" بمقر القنصلية الفرنسية في الإسكندرية، أنها ستحاول توصيل رسائل عن الإسكندرية كمدينة جميلة تفتخر بكونها ابنتها، فيجب على الجميع مساعدة المبادرة المتمثلة في جهات عديدة متعاونة، من أجل الحفاظ على الكورنيش دون تلوث وطرق بها مسار لسير الدراجات.