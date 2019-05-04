وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان، إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، اليوم السبت، تنقلان شحنة المساعدات المقدمة من مصر إلى موزمبيق.

وكان في استقبال الطائرتين، السفير المصري في موزمبيق حاتم الألفي، وأعضاء السفارة، وعدد من كبار المسئولين الموزمبيقيين.

وصرح السفير الألفي، بأن المساعدات المصرية تأتي في إطار الدعم المصري المستمر إلى موزمبيق، ومسئولياتها تجاه الأشقاء في أفريقيا، واستجابةً من القيادة السياسية المصرية للنداء الذي وجهه الرئيس الموزمبيقي لمساندة بلاده بعد تعرضها لإعصارين (إيداي) في منتصف شهر مارس الماضي، و(كينيث) نهاية شهر أبريل، واللذان خلَّفا ضحايا ونازحين، فضلاً عن دمار كبير للبنية التحتية.

وجدّد السفير المصري، التعازي، وتضامُن قيادة وحكومة وشعب مصر، مع قيادة وحكومة وشعب موزمبيق.

يأتي ذلك، في إطار الدور الذي تلعبه مصر على الصعيد الأفريقي، وانطلاقا من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها بالقارة السمراء، واتصالا بقرار مصر تقديم مساعدات إنسانية تتمثل في "خيام الإيواء، ومساعدات غذائية ودوائية، لمواجهة آثار الإعصار في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي.