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مسؤول إثيوبي: أكثر من 7.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة

اليوم PM 06:00
كتب: وكالات
مسؤول إثيوبي: أكثر من 7.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة

صورة أرشيفية

كشف مفوض مفوضية إدارة المخاطر والكوارث في إثيوبيا متيكو كاسا أن نحو 7.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الغذائية طارئة في هذا العام 2018.

وفي معرض حديثه عن إطلاق خطة عام 2018 للخطط الإنسانية و القدرة على مواجهة الكوارث التي تقوم بها الحكومة و الشركاء في المجال الإنساني قال إن هذا الرقم يستند إلى نتائج تقييم متعدد الوكالات.

وأضاف المفوض إن إجمالي احتياجات الموارد لمد يد العون لـ 7.8 مليون مستفيد من الإغاثة قد تم تقديره بـ 1.6 مليار دولار وان مجمل الاحتياجات يقدر بـ 1.44 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أيضا أن حكومة إثيوبيا قد خصصت 138 مليون دولار أمريكي للاستجابة إلى الجفاف و برامج التأهيل للأشخاص المشردين داخلياً كدفعة أولى لعام 2018، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وذكر المفوض أن نظام التنسيق القائم بين الحكومة و وكالات الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية و المانحين سيتعزز بصورة أكبر لضمان توفير الاستجابة الإنسانية القوية والفعالة.

وأضاف قائلا "إنني على ثقة بان المتطلبات الانسانية المحددة فى برنامج اتش دى ار دى لعام 2018 سيتم التعامل معها بشكل مشترك من خلال الجهود الحكومية والحكومية المعنية".

من جانبها قالت منسقة الأمم المتحدة المقيم و منسقة الشؤون الإنسانية أهونا إيزياكونوا-أونوتشي إن برنامج هذا العام 2018 هو نداء للحصول على الموارد المطلوبة على وجه السرعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

ووفقاً للتقارير فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 هم في الأقاليم وتم تحديده كالتالي: 41 % في اقليم أوروميا و23 % في اقليم الصومال و12% في اقليم أمهارا و9% في اقليم الجنوب، و7 % في اقليم تجراي.

وارتفع عدد السكان المحتاجين بنسبة 37٪ من 5.7 مليون في يناير 2017 إلى 7.8 مليون في عام 2018.

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