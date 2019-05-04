أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه يشكر الله على ما يحدث في مصر حاليا من أعمال وإنجازات تنموية في مصر، مشيرا إلى أن الدولة الآن تتبنى سياسة ومنهجية جديدة في التعليم بعد أن جعلت عام 2019 عاما للتعليم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح غدا الأحد أربعة أنفاق تحت قناة السويس لربط الوادي بسيناء.

وخلال استقباله، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، عضو البرلمان الألماني فولكر كاودر، الذي يزور مصر حاليًا، أشار البابا إلى أن وجود المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط يحميها من العنف، قائلا: "تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين سيزيد من الصراعات والنزاعات"، ولفت البابا إلى أنه يشعر بالقلق على ما يحدث في بعض دول الجوار، وأنه يصلي من أجل أن تهدأ المنطقة بصفة عامة، كما يصلي دائمًا من أجل استقرار المنطقة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن اللقاء تناول الحديث حول موضوعات عدة، مشيرا إلى أن البابا أكد أن الشباب يحتاجون إلى الحوار والحب، وأن الكنيسة بدورها تفتح قنوات كثيرة للتواصل مع أبنائها وتنظم حوارًا مستمرًا وتجيب على الكثير من تساؤلاتهم.

وأضاف حليم، أن البابا أشار إلى أن التعليم في مصر كان يمر بضعف في الفترة الماضية، ما أدى إلى عدم تأهيل كثير من الشباب إلى سوق العمل، ولكن هذا تغير الآن، وهو ما دفع عضو البرلمان الألماني للتأكيد على مشاركة البابا في هذا الرأي وأن برلين تريد المساهمة في تحديث التعليم في مصر وإقامة المزيد من المدارس الألمانية في مصر، ما دفع البابا للإشادة بمساهمة المانيا في تحديث التعليم في مصر.

وتابع حليم، أن الحوار تطرق إلى الأعمال الإرهابية في الخارج، حيث أعلن البابا أنه صلى من أجل سيريلانكا ونيوزيلاندا ومن أجل السلام في المنطقة ومن أجل العالم وأن يسود السلام والهدوء كل ربوع العالم.

من جانبه، أشاد عضو البوندستاج بالكنيسة القبطية في ألمانيا التي تمثل مثالًا يحتذى به وتعجب من أن القداس يستمر في الكنيسة القبطية ساعتين أو ثلاثة.