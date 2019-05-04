قال النجم هاني سلامة، إن مسلسل الجديد "قمر هادئ"، الذي سيعرض في شهر رمضان عبر فضائية "ON E"، سيكون مختلفًا.

وأضاف سلامة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON E"، أن شخصيته ستكون مركبة للغاية، حيث سيلعب "السيكو دراما" بشكل لم يفعله من قبل، واصفًا إياه بـ"المرهق نفسيًا".

وأكد: "الأمر لا يعتمد على الحركة والانطلاق وهو مختلف عن أدواري في المسلسلات السابقة مثل فوق السحاب وطاقة نور".

وأوضح: "القصة متتحكيش وكل حلقة فيها مفاجأة كبيرة، وفيها نقلات كتيرة، والموضوع عبارة عن مكعبات بتتركب".

"قمر هادئ" من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، مريم حسن، ومراد مكرم.