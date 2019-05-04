قال النجم هاني سلامة، إنه ظهر على الساحة الفنية منذ 23 عامًا عندما شارك في بطولة فيلم "المصير" مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

وأضاف سلامة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E": "موقعتش في فخ تقليد يوسف شاهين، ومكنش بيقول للممثلين قلدوني، كان بيظبط الإحساس ويقربنا من الإحساس اللي هو عاوزه، واللي عنده موهبة يكمل".

"قمر هادئ" من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، مريم حسن، ومراد مكرم.