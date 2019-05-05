"إعلام الأزهر" تكرم 70 إعلاميا من أبنائها بمختلف المؤسسات الصحفية

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، 70 إعلاميا من قامات الإعلام المصري، خلال مشاركتهم في ملتقى الإعلاميين الأزهريين الأول، بقاعة كلية العلوم بمدينة نصر.

كان على رأس المكرمين كبير المذيعين الدكتور محمد عبدالعظيم، بالتليفزيون المصري، والكاتب الصحفي طارق صبري بجريدة "الوطن"، ومدير تحرير برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب المذاع على قناة mbc مصر.

وقال صبري إن تكريمه بعد مرور 15 عاماً من التخرج من كلية الإعلام جامعة الأزهر يعد شرفا ووساما على صدره كأحد أبنائها في مجال الإعلام، ومن ثم تكريم مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة دار الهلال.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والمهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والدكتورة سحر عمار، مدير مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام، والكاتب الصحفي حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور رمضان إبراهيم منسق الملتقى، والدكتور مصطفى عبد الحى المدرس بكلية الإعلام جامعة الأزهر ونخبة من الصحفيين والإعلاميين من خريجي إعلام الأزهر.

واختتم الملتقى فعالياته بتوصيات على لسان الدكتور محمود الصاوى مدير الملتقي، ونصت توصيات البيان الختامي، على العديد من البنود الهامة والتي جاءت كالتالي:

- إنشاء اتحاد أو رابطة لخريجي إعلام الأزهر من العاملين في المؤسسات الإعلامية

- ضرورة تفعيل برامج تدريب لطلاب إعلام الأزهر يشارك فيها أعضاء الاتحاد كل في تخصصه بهدف تنمية المهارات الخاصة للطلاب بإعلام الأزهر ورعايتهم مهنيا.

- ضرورة أن يسعى أعضاء هذا الاتحاد لبذل الجهود ولفتح أبواب المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها أمام طلاب إعلام الأزهر لتلقي التدريبات العملية اللازمة لتخريج كوادر إعلامية مؤهلة لمواجهة سوق العمل.

- تضافر الجهود لإطلاق قناة الأزهر الشريف في القريب العاجل.

- ضرورة أن يسعى الاتحاد لإنشاء قناة تليفزيونية تتبنى القضايا التي تخص مؤسسة الأزهر وتقوم بدورها في ذلك مستخدمة الإعلام المهني الموضوعي.

- ضرورة إقامة هذا الملتقى بصفة دورية كل ثلاثة أشهر حتى يتسنى لأعضائه الوقوف على آخر التطورات في المجال الإعلامي المهني وكيفية مواجهة القضايا التي تستجد تجاه الأزهر.