مدبولي ينيب وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة للاحتفال برؤية هلال رمضان

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد.

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت عن تنظيم حفل رسمي وشعبي، اليوم الأحد، بمناسبة استطلاع هلال رمضان، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

يعلن خلاله الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف-، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونقيب السادة الأشراف وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.