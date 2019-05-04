تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، غدا الأحد، عقب صلاة المغرب، كما تقيم الدار احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، لإعلان نتيجة استطلاع الهلال، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي جمعة ومفتي الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف وكيل محلس النواب ونقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.