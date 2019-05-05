طرح بوستر برنامج المقالب "هاني في الألغام"

طرح الفنان هاني رمزي، البوستر الدعائي لبرنامج المقالب الجديد "هاني في الألغام"، ويعرض على شاشة الحياة، طوال شهر رمضان.

وجرى تصوير البرنامج في سرية كاملة بعد أن تم حرق المقلب العام الماضي بسبب التسريبات.