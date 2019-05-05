مميش عن أنفاق قناة السويس: "هنبقى قلب العالم في حركة التجارة العالمية"

عد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنفاق القناة، عبورا جديدا مثل عبور الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 1973، قائلا "الأنفاق بتصل بين قارتي أفريقيا وآسيا ومصر هتبقى قلب العالم في حركة التجارة العالمية كلها".

وأضاف "مميش"رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "ON E"، أن سيناء تمثل 20% من مساحة مصر، وكان من الصعب الوصول إليها إلا في ظروف معينة، ولكن حاليًا سيصل المواطنين لسيناء في 10 دقائق".

ووضح أن الأنفاق جاءت بطول 6 كيلومترات بمداخلها الخاصة وهو زمن قياسي "أنا شخصيا كنت مندهش أن الرئيس كلفنا بشراء مكن حفر الأنفاق وبدأنا معركة بطلها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المدنية".