مميش: "لدينا 5 كباري عائمة حال تعطل أنفاق قناة السويس الجديدة"

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر اشترت ماكينات حفر الأنفاق ودربت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع مهندسيها للعمل عليها.

وأضاف أنها "عملية ليست سهلة وهيبقى عندنا جيل ذو خبرة في حفر وصيانة وتشغيل أنفاق قناة السويس.. نقدر نعمل أنفاق في أي حتة بالاعتماد على النفس".

وأضاف "مميش" ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "ON E" أن مستخدمي الأنفاق سيكونون بعيدا تماما عن أي خطر مائي لاحتساب مسافات الأمان "اللي بيعبر الأنفاق مؤمن تماما فنيا وهندسيا".

وأوضح أنه في حال حدوث أي سوء لتلك الأنفاق، تم عمل خمسة كباري عائمة من بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، حتى لا تكون الأنفاق هي الوسيلة الوحيدة للانتقال من وإلى سيناء "الكباري دي صنعت في هيئة قناة السويس بأيادي المصريين وبمهندسين مصريين وتعمل حاليا بكفاءة تامة".