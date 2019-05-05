تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، حيث سيطرت الدراما الرمضانية على اهتمامات المصريين خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، وظهر ذلك على "تريند" جوجل في مصر، وجاءت كالتالي:

فكرة بمليون جنيه

كشفت قناة "MBC مصر" عن شخصيات مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته علي ربيع، والمقرر أن يذاع على شاشة القناة في شهر رمضان المقبل.

بالصور MBC مصر تكشف شخصيات مسلسل "فكرة بمليون جنيه"

وائل نور

رفعت دراما رمضان هذا العام شعار "عودة الراحلين" بعد أن شارك مجموعة من كبار النجوم الذين غيبهم الموت عن استكمال مشاهدهم في السباق الرمضاني 2019.

أشهرهم وائل نور ومظهر أبو النجا.. دراما رمضان تعيد الراحلين إلى الشاشة

إصابة صلاح

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته الكبيرة للانتصار الذي حققه فريقه اليوم على حساب نيوكاسل بنتيجة 3-2، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

كلوب: "صلاح" سليم وشاهد الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل بغرفة الملابس