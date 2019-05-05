قال الكاتب محمد سلماوي إنه في أحد الاجتماعات الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع المثقفين منح الدكتور جابر عصفور، رئيس مركز الترجمة في ذلك الوقت، 20 مليون جنيه، مضيفًا "وأنا كنت محتاج فلوس للاتحاد [اتحاد الكتاب] وتشجعت وطلبت منه 5 ملايين جنيه".

وأضاف سلماوي خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "TEN"، أنه وبعد طلبه ذلك رد عليه مبارك بقوله "أنت لسه هابر هبرة 20 مليون من الشيخ القاسمي حاكم الشارقة"، فرد سلماوي عليه "ده كان لسبب آخر مش للسبب اللي أنا عايزه.. وتجاهل الموضوع"، وتدخل عصفور، وقال: "يا ريس اتحاد الكتاب ده اتحادنا كلنا ومحمد عامل فيه شغل كويس وأنا متنازل عن 5 ملايين ليه"، حتى رد عليه مبارك بقوله "أنت حر"، موضحًا أنه وبسبب ضغوطات ثورة 25 يناير 2011 تم إعطائه 2 مليون فقط وحتى الآن لم يتلق باقي الـ5 ملايين جنيه.