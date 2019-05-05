أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية، قرب العاصمة كراكاس، السبت، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.

وبحسب "سكاي نيوز"، أضافت الوزارة أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد، عندما "سقطت على الأرض"، وأن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو، يزور كويديس، يوم السبت، لحضور تدريبات للجيش، وقال خلال كلمة له بالتلفزيون، إن تلك التدريبات أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.

ويتهم مادورو، الحكومة الأمريكية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يندد بمادورو، بوصفه رئيسا غير شرعي، وقال مادورو، على تويتر فيما بعد " أشعر بأسف عميق لهذا الحادث وأقدم تعازيي القلبية لأقاربهم وأصدقائهم".