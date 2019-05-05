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عاجل| جيش الاحتلال يقصف شرق مخيم البريج في غزة

عاجل| جيش الاحتلال يقصف شرق مخيم البريج في غزة

الجيش اليمني: الحوثيون خطر على الملاحة الدولية

الجيش اليمني: الحوثيون خطر على الملاحة الدولية

عاجل| طيران الاحتلال يقصف موقعا شمال غزة

عاجل| طيران الاحتلال يقصف موقعا شمال غزة

أبرزها "أنفاق السويس".. مشروعات قومية يفتتحها السيسي اليوم

أبرزها "أنفاق السويس".. مشروعات قومية يفتتحها السيسي اليوم

عاجل| مقتل اثنين من "الجهاد الإسلامي" في غارة على غزة

عاجل| مقتل اثنين من "الجهاد الإسلامي" في غارة على غزة

الجيش اليمني: الحوثيون حولوا المغارات والكهوف لمخازن أسلحة

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