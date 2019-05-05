واشنطن: نقف إلى جانب إسرائيل ضد هجمات غزة

أدانت الولايات المتّحدة إطلاق صواريخ من قطاع غزّة باتّجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل) معبّرةً عن دعمها ما تعتبره "حقّ" الإسرائيليّين في الدفاع عن أنفسهم، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكية، السبت.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة، مورجان أورتاجوس: "تدين الولايات المتحدة بشدّة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزّة على (المدنيّين الأبرياء) في إسرائيل".

وأضافت: "ندعو المسؤولين عن هذا العنف إلى وقف هذا العدوان فوراً". وتابعت "نحن نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة".