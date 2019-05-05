الجيش اليمني: الحوثيون خطر على الملاحة الدولية

قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، إنّ مليشيات الحوثي تهرّب أسلحة عبر موانئ الحديدة، وتؤثر على خطوط الملاحة الدولية من خلال التدريبات التي تتلقها من خبراء إيرانيين على استهداف السفن في خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف مجلي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أنّ الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة إيرانية، وأصبحت خطرا على الشعب اليمني والمنطقة ككل، موضحا أنّ الميلشيات الانقلابية قضت على جميع الحلول السياسية، خاصة بعد تجاهل اتفاقية "ستوكهولم".

وزاد المتحدث باسم الجيش اليمني أنّ التزامه باتفاقية السويد، هو ما يعرقل الحل العسكري في "الحديدة"، وتابع: "جاهزون في أي وقت للتدخل عسكريا في الحديدة، خاصة أنّ ميلشيات الحوثي ما زالت تقتل المواطنين وترهبهم في الشوارع، فضلا عن نشر الألغام والقناصين في أنحاء المدينة، وحفر الخناق والأنفاق، وإدخال قوى بشرية ومعدات عسكرية خفيفة وثقيلة ونشرها في جميع أنحاء المحافظة.