دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الفصائل الفلسطينية للتعاون مع مصر والأمم المتحدة، لإعادة تثبيت التهدئة، وسط دعوة حماس لتوحد الصفوف في مواجهة إسرائيل.

وكان صائب عريقات أدان أمس بأشد العبارات تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا "التصعيد الوحشي ضد أبناء شعبنا من المدنيين والأبرياء العزل في القطاع".

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" مشير المصري، الاستعداد لخوض المعركة لآخر لحظة، داعيا الفلسطينيين جميعا إلى التوحد، قائلا: "آن الأوان لتوحد الكل الفلسطيني، وأنّ ترفع العقوبات عن غزة، كما توحدت المقاومة من خلال الغرفة المشتركة".

بدورها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي"، التصعيد الإسرائيلي على القطاع في بيان، أكدت فيه "قصف الاحتلال للمباني والمنشآت المدنية ومكاتب الصحافة والإعلام وتدمير العمارات السكنية جريمة حرب واضحة"، فيما قالت "الجبهة الديمقراطية": "غزة ليست وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، بل كل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية يقف معها، وكل أوهام نتنياهو للفصل بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وبين الداخل والشتات ستفشل، فشعبنا موحد وسيبقى أقوى من الانقسام".

ويشهد قطاع غزة تصعيدا من قبل الجانب الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، إذ استهدفت غارات إسرائيلية فجر اليوم الأحد مناطق متفرقة في القطاع بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من قبل حركة "حماس" على مستوطنات محاذية للقطاع.