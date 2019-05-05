كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، ظهر خلاله شخصين وهما يتعديان بالسبّ على رجل مُسن ويهددانه بالأسلحة البيضاء وذلك داخل شقة "تُستخدم كورشة لتصنيع الأحذية .

وحددت الأجهزة الامنية شخصية الرجل المسن (62 عاما)، وبمناقشته قرر بأنّ تصوير المقطع وما تضمنه من مشاهد كان على سبيل المزاح، وأنّ الشخصين اللذين ظهرا معه عامل (21 عاما)، سبق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، سرقة" وآخر (22 عاما)، وأنّهما صورا المقطع داخل ورشة لإصلاح الأحذية ملك الثاني، وباستخدام الهاتف المحمول الخاص به.

وبسؤال الأول والثاني قررا بقيامهما بذلك على سبيل المزاح، وبالعرض على النيابة قررت صرف الرجل المسن، وإخلاء سبيل الأول والثاني بضمان محل إقامتهما.