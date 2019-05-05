أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرارا بمنح 14 موظفا في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، صفة مأموري الضبط القضائي.

ونشرت الوقائع المصرية صباح اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 2202 لسنة 2019، وجاءت تفاصيل القرار كالتالي: