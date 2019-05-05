الأرصاد الجوية تعلن : الحرارة 36 في أول يوم رمضان

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، ويبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا على الأنحاء كافة، بداية من الثلاثاء.

وتوقع الخبراء أنّ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي.

القاهرة 36 23

الإسكندرية 23 21

مطروح 22 17

سوهاج 41 22

قنا 41 23

أسوان 43 25