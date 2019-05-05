تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، اليوم الأحد، من ضبط بائع اسطوانات بوتاجاز تابع لأحد المستودعات، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية لمزاولته نشاطاً تجارياً غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع التموينية المدعمة، ببيع اسطوانات البوتاجاز المنصرفة للمستودع خارج نطاق المستودع، وبحوزته 47 اسطوانة مدعمة سعة 25 كيلو جرام أثناء تواجدة بدائرة القسم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بائع بدائرة قسم شرطة منياء البصل، لقيامه بمزاولته نشاطاً تجارياً غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية ومحدثات الصوت وبحوزته 24500 "صاروخ ناري ومحدث صوت"، أجنبية الصنع، وبدون مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر.

وأخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.