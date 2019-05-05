قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب مصري من حقه أن يكون لديه فرصة للعيش والعمل وتوفير رعاية صحية وفرص تعليم مناسبة.

وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية تنموية في وسط سيناء والإسماعيلية: "أنا معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها دي بلدي وأنا هحميها ولن نتوانا عن حمايتها والحفاظ عليها، ولما نتكلم عن مصر شوفوا الشعوب راحت فين وهتروح فين، ومين كان هييجي يقف جنبنا ويعوض علينا التأخير والنقص وعدم الاستقرار".

وتابع السيسي: "لو كانت المظاهرات هتبني مصر أنا هنزل بالمصريين نقف في الشارع ليل ونهار علشان نبني مصر.. البلاد بتتبني بالعمل والإخلاص والاستقرار والعرق والدم".

وأكد: "محدش هييجي نقولك نعوض الخسارة، اللي خسروته من 2011 خسارة اقتصادية وأمنية، الأشقاء وقفوا معانا وساعدونا في الأول لإننا كنا في حالة يرثى لها بس لازم نعتمد على أنفسنا".

ويفتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.