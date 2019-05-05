عاجل| السيسي: حقوق الإنسان الحقيقية إننا منكونش في "ذيل الأمم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ حقوق الإنسان الحقيقية، ألا نكون في ذيل الأمم، وألا نكون متخلفين عن التطوير، وأضاف: "منكونش ورا ومش قادرين نعيش ونبني، من حقنا كأمة ناخد مكاننا الطبيعي بالسلام والاستقرار والبناء والتعمير"، وذلك خلال افتتاحه مشروعات قومية تنموية في وسط سيناء والإسماعيلية.

ويفتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.