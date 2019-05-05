قال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة القابضة، إحدى الشركات المشاركة في مشروع الطاقة الشمسية بـ"بنبان" في أسوان، إنه لا نية لعمل توسعات أو امتداد للمشروع والشركة ملتزمة بخطة الحكومة.

وأضاف هيكل، في تصريحات خاصة لـ"لوطن"، أن شركته تمتلك 60% من المشروع، ونجحوا في إنتاج 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية وتوريدها بالكامل للحكومة، مضيفا أن مشروع "بنبان" في أسوان يعد استكمالا لخطة تنمية الصعيد لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو والاستهلاك.

وأوضح هيكل أن هناك مناطق امتيازلإنتاج الطاقة في مناطق عديدة بمصر، منها "نبق" بشرم الشيخ والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار رئيس "القلعة"، أن شركته تتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 90 مليار جنيه (5.26 مليار دولار) في 2020، مع بدء التشغيل الفعلي لمصفاة المصرية للتكرير في الربع الثالث من العام الحالي، مؤكدا أنها تسعى لضخ استثمارات بقيمة تصل لـ30 مليار جنيه خلال 5 سنوات بمختلف القطاعات الإنتاجية.