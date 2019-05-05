وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة والإنارة حول المساجد، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، ورفع الإشغالات والمخلفات أولاً بأول، وحصر أماكن موائد الرحمن المنتشرة في القاهرة ورفع مخلفاتها أولاً بأول عقب الانتهاء من وجبات الإفطار.

وقال الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف في القاهرة، في بيان عنه اليوم، إنّ المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، إذ حددت 221 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف، وإقامة صلاة التراويح بجزء كامل في 152 مسجدا.

ولفت مدير "أوقاف القاهرة"، إلى إقامة 49 ملتقى فكري طوال شهر رمضان في مناطق القاهرة، يحاضر فيها عالما من وزارة الأوقاف وعالم من الوعظ في الأزهر الشريف، وتكثيف الحملات التفتيشية في كل ما يتصل بشؤون المساجد، من أداء الدروس وتعليمات صلاة التراويح ونظافة المساجد، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ خطط المديرية.