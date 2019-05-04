قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه سيجري حصر خسائر الحريق المروع الذي شب في عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الموسكي، أمس، بعد استقرار الوضع، مشيرا إلى أن إلى أن الخسائر المادية تقدر بالملايين.

وأضاف عبدالهادي، أن الحريق تسبب في انهيار عقار بالكامل به محلات ومخازن للأقمشة وأدوات بلاستيكية وعطور ومفروشات.

وأوضح نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن أعمال تبريد المبنى مستمرة حتى الآن من قبل رجال الحماية المدنية، لافتا إلى أن الحريق اندلع عقب صلاة الجمعة وتحديدا في الواحدة والنصف واستمر إلى ما بعد التاسعة مساء والحماية المدنية دفعت بأسطول من سيارات المطافي للسيطرة على الموقف.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي، وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان مساء اليوم، أن الوزيرة كلفت الدكتور شريف وديع مستشارها للرعايات المركزة والطوارئ، بزيارة المصابين؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير جميع الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل الأخير على رأس فريق طبي إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية.

وأشار "مجاهد" إلى نشر 20 سيارة إسعاف بمحيط موقع الحريق، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث وغادروا، كما تم نقل 20 آخرين منهم 19 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال.

وأضاف أن "الإصابات كانت أغلبها اختناقات، وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما يتبقى 6 حالات فقط بمستشفى أحمد ماهر، 4 منهم من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة يعانوا من اختناقات، فيما يتبقى حالتين واحدة تعانى من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه كسور".

وتابع متحدث "الصحة" أن المستشفيات ومراكز الحروق التي وجهت الوزيرة برفع درجة الاستعداد بها هي معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم المصريين، وشبرا العام، حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالإضافة إلى 40 آخرين رعاية حروق، كما تم دعم تلك المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية، وأكياس دم وبلازما، كمخزون استراتيجى اضافى.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.