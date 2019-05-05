التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورا تذكارية في أنفاق تحيا مصر، يرافقه عدد من كبار جال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجبس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من السفراء الأجانب.

ويفتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.