تخفيضات على أسعار بيع اللحوم البلدي وعدد من السلع التموينية، إلى جانب الهدايا المقدمة إلى المواطنين عند شراء بعض أنواع المواد الغذائية، عروض مختلفة شهدتها منافذ البيع الرسمية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات الضخمة أبرزها أنفاق قناة السويس.

أعلن عماد حجازي المتحدث باسم مديرية التموين بالإسماعيلية، عن عروض وتخفيضات، اليوم، لمدة ساعتين على اللحوم البلدي والأسماك الجاهزة والطازة بمعرض أهلا رمضان بمركز شباب الشيخ زايد وجميع شوادر اللحوم التابعة للمحافظة والغرفة التجارية والتموين، بحسب قوله، احتفالا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة الإسماعيلية تزامنا مع حلول شهر رمضان.

حجازي المتحدث باسم مديرية تموين الإسماعيلية أكد في حديثه لـ"الوطن" أن المحافظة يوجد بها معارض ومنافذ بيع المنتجات للجمهور بشكل دائم منذ نحو 4 سنوات لمواجهة جشع التجار والتسهيل على المواطنين منها معرض في منطقة التل الكبير والقنطرة غرب والقنطرة شرق تابعين للغرفة التجارية والمحافظة والتموين وكلها في إطار التسهيل على المواطنين.

وتشمل العروض المقرر انطلاقها في الفترة من السابعة وحتى التاسعة من مساء اليوم، احتفالا بزيارة الرئيس السيسي للإسماعيلية وتزامنا مع حلول رمضان، تخفيضات على سعر وجبات السمك والأسماك المجمدة، سيصل سعر كيلو اللحم البلدي 70 جنيها بحسب تعبير حجازي: "كيلو اللحمة عليه كيس مكرونة هدية وفي عرض على سعر العدس والمكرونة والعدس أوقات بينزل معاه كارت شحن هدية بـ5 جنيهات بمناسبة رمضان وزيارة الريس".