تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة إمكانية فتح حساب توفير للأطفال، وتستعرض "الوطن" لقرائها ضوابط وشروط فتح تلك الحسابات في 5 ينوك مصرية، على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

حساب توفير المستقبل.

- حساب توفير للعملاء من 16 حتى 50 سنة.

- يتم إصدار الحساب بدون أي مصاريف إدارية.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- يتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد موجود خلال الشهر، والذي يزيد عن 3000 جنيه.

حساب توفير المدخر الصغير

- هو حساب توفير للأشخاص الطبيعيين من المصريين والقصر منهم باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد للرصيد 3001 جنيه.

- المستندات المطلوبة (نسخة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك- شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر وقرار الوصاية اذا وجد).

بنك التعمير والإسكان

- حساب التوفير للأطفال والشباب ذو الجوائز.

- الحد الأدنى لفتح الحساب هو 50 جنيه مصري .

- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب أقل من 21 عام بولاية الولي أو الوصي عليه.

- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة.

- يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارًا من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام ).

بنك قناة السويس

حساب توفير التفوق

- هو حساب توفير للطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة، للطالب الحاصل على 85% أو أكثر أو تقدير جيد جدًا بدايةً من الشهادة الابتدائية وحتى آخر عام في التعليم الجامعي.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يُصرف العائد شهريًا أو كل 3 أو 6 أشهر أو سنوياً بحسب احتياجك الشخصي.

- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).

حساب الحصالة

- هو حساب توفير للأطفال والقصر الأقل من 21 عاما تحت ولاية ولي الأمر أو النائب القانوني.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يمنح الحساب عائدًا إضافيًا قيمته 1%.

- يحتسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر.

- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).

بنك الإسكندرية

حساب توفير Youth للشباب.

- هو حساب توفير خاص بالشباب والقصر من سن 16 إلى 25 عاما.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 250 جنيها.

- المستندات المطلوبة لفتح الحساب (بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية).

بنك قطر الوطني QNB

حساب توفير القصر

- الحد الأدنى للسن 21 سنة.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي.

- يتم إضافة العائد إلى الحساب ربع سنويًا.

- المستندات المطلوبة (صورة من الرقم القومي أو جواز السفر للوصي- صورة من شهادة ميلاد القاصر).