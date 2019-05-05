تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة إمكانية فتح حساب توفير للأطفال، وتستعرض "الوطن" لقرائها ضوابط وشروط فتح تلك الحسابات في 5 ينوك مصرية، على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
حساب توفير المستقبل.
- حساب توفير للعملاء من 16 حتى 50 سنة.
- يتم إصدار الحساب بدون أي مصاريف إدارية.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.
- يتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد موجود خلال الشهر، والذي يزيد عن 3000 جنيه.
حساب توفير المدخر الصغير
- هو حساب توفير للأشخاص الطبيعيين من المصريين والقصر منهم باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.
- الحد الأدنى لاحتساب العائد للرصيد 3001 جنيه.
- المستندات المطلوبة (نسخة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك- شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر وقرار الوصاية اذا وجد).
بنك التعمير والإسكان
- حساب التوفير للأطفال والشباب ذو الجوائز.
- الحد الأدنى لفتح الحساب هو 50 جنيه مصري .
- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب أقل من 21 عام بولاية الولي أو الوصي عليه.
- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة.
- يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارًا من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام ).
بنك قناة السويس
حساب توفير التفوق
- هو حساب توفير للطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة، للطالب الحاصل على 85% أو أكثر أو تقدير جيد جدًا بدايةً من الشهادة الابتدائية وحتى آخر عام في التعليم الجامعي.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- يُصرف العائد شهريًا أو كل 3 أو 6 أشهر أو سنوياً بحسب احتياجك الشخصي.
- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).
حساب الحصالة
- هو حساب توفير للأطفال والقصر الأقل من 21 عاما تحت ولاية ولي الأمر أو النائب القانوني.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- يمنح الحساب عائدًا إضافيًا قيمته 1%.
- يحتسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر.
- المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).
بنك الإسكندرية
حساب توفير Youth للشباب.
- هو حساب توفير خاص بالشباب والقصر من سن 16 إلى 25 عاما.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 250 جنيها.
- المستندات المطلوبة لفتح الحساب (بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية).
بنك قطر الوطني QNB
حساب توفير القصر
- الحد الأدنى للسن 21 سنة.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي.
- يتم إضافة العائد إلى الحساب ربع سنويًا.
- المستندات المطلوبة (صورة من الرقم القومي أو جواز السفر للوصي- صورة من شهادة ميلاد القاصر).