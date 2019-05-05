افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بني سويف، والذي تضمن تنفيذ أعمال مرورية ورصف وتجميل الميدان.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، على هامش الافتتاح إلى أن تكليفات الحكومة الخاصة كانت الارتقاء بمستوى القطاعات الحيوية، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المباني والميادين والشوارع، مؤكدا أن تطوير ميدان المحطة كان من أولوياته، نظرا للقيمة المكانية له، وأنه من الميادين الحيوية التي يتقاطع فيها العديد من الشوارع الكبرى والتجارية بالمدينة، فالميدان يقع في مقابل مرفق حيوي هام، وهو محطة السكة الحديد، حيث يتوافد على الميدان المواطنون من المحافظة وخارجها، فضلا عن السيارات بمختلف أنواعها.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يأتي أيضا ضمن دعم شبكة الطرق الداخلية، وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية، حيث شمل تطوير ميدان المحطة إعادة تخطيطه لخلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التي تم إغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتي سببت إعاقة في الحركة المرورية، وعمل ساحة انتظار للسيارات "باركينج"، والتي تعد تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.

وأعرب عدد من المواطنين الذين تواجدوا خلال الافتتاح عن تقديرهم لهذه الجهود الملموسة على أرض الواقع، وأن الميدان لأول مرة أصبح أكثر سيولة مرورية، وسيساهم التطوير في منع التكدس المروري بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة والمواسم خاصة، وأن الميدان يطل ويتقاطع مع شارع الرياضي التجاري ويتصل بشوارع فرعية بميدان الشهداء، ويمتد منه الشوارع الفرعية حتى ميدان وموقف محي الدين ومنطقة حوض الدلالة، فضلا عن مزلقانات السكة الحديد، ويقع الميدان في مقابل محطة السكة الحديد.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل أن أعمال تطوير ميدان المحطة تضمنت فتح الحارة المرورية المواجهة لمحطة السكة الحديد، والتي تم غلقها منذ عام 2011، الأمر الذي أسهم في سهولة الحركة المرورية، ووصول المسافرين والمترددين إلى باب المحطة بكل يسر، وعمل "باركينج" لانتظارالسيارات محدد بدخول وخروج، وإعادة رصف الميدان بالكامل وتخطيطه مرورياً، وتركيب أعمدة إنارة وإنارات ديكورية ونجيل صناعي وعمل تمثال بوسط الميدان للإمام البوصيري أحد أعلام ورموز المحافظة.