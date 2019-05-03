لقي مزارع ونجله مصرعهما وأصيب 5 آخرين من أسرتهما، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي "الزعفرانة بني سويف" بالقرب من مطار عريجة، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

والمتوفون هم: "نسيم شحاتة يوسف"، 47 عاما، مزارع، ومقيم في دفش بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، ونجله بيتر نسيم شحاتة، 25 عاما، مزارع.

وأصيب في الحادث كلا من: غالية منير سعد، ربة منزل، ٤٤ عاما، بولا بيشوي نسيم، عام، إنجي نسيم شحاتة، ربة منزل، 24 عاما، مارينا نادي حكيم، 31 عاما، جونيير صليب سامي، عامان، وجميعهم مقيمين في قرية دفش بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أن الأسرة كانت قادمة من قرية دفش بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بواسطة سيارة ربع نقل، وفي طريقهم لدير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر انقلبت بهم السيارة بطريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي الكيلو 64، قبل وصولهم.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف، المصابين والمتوفيين في الحادث إلى مستشفى بني سويف الجامعي حيث جرى نقل جثتين إلى مشرحة المستشفى فيما نقل المصابين إلى قسم الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأعاد مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، مشغولات ذهبية، عثرا عليها مع المصابين في الحادث، حيث عثر المسعفان محمد سيد طلب وعبد الستار أحمد عبد اللطيف، والسائق عبد الرحمن صلاح من العاملين بمرفق إسعاف بني سويف، على مشغولات ذهبية خاصة بالمصابين وهي عبارة عن عدد 4 خواتم ذهبية وحلق ومحبس ذهبي، بالإضافة إلى صليب، و350 جنيها وساعة يد وتم تسليمها في الأمانات الخاصة بالمستشفى الجامعي بمحضر رسمي.