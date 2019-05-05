تسلمت جامعة "ليفربول هوب" البريطانية إهداء من مكتبة الإسكندرية لها، متمثل في عدد من الإصدارات المهمة في مجال الفكر الاسلامي.

أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية أهمية نشر الفكر الإسلامي المستنير، ومواجهة التطرف والإرهاب الذي يسيء إلى الإسلام، وتشجيع حوار الثقافات المبني على المعرفة والاحترام المتبادل، والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية والاهتمام الذي توليه المكتبة بنشر الأعمال الفكرية المهمة التي تعزز الوسطية والعقلانية.

ومن جانبه أكد الدكتور يزيد سعيد أستاذ الدراسات الإسلامية، وممثل رئيس جامعة ليفربول هوب الذي تعذر وجوده لسفره خارج بريطانيا، أن الجامعة تعتبر هذا الإهداء خطوة مهمة على طريق التعاون مع مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الدراسات الإسلامية لا تجد مساحة من الاهتمام في العديد من الجامعات خاصة شمال بريطانيا.

يذكر أن الدكتور مصطفى الفقي قد ألقى محاضرة بجامعة ليفربول هوب في مارس من العام الماضي بدعوة من رئيس الجامعة البروفيسور جيرارد بيلي، الذي أعرب وعدد من كبار الأساتذة عن مساعي الجامعة لإنشاء قسم خاص في مكتبة الجامعة للدراسات الاسلامية، وقد وعد الفقي بمساهمة مكتبة الإسكندرية في ذلك، وهو ما تحقق في هذا الإهداء.