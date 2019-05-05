تفقد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد 5 مايو 2019، بجولة بمركز تكافل وكرامة بالكوبانية في أسوان، بحضور محفاظها اللواء محمد إبراهيم.

وأدار الطرفان حواراً مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ورأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم.

ويعد برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بدعم وفرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ البرنامج الذي يغطى حتى الآن 2.26 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 9.4 مليون مواطن أو قرابة 10% من سكان مصر.

ويُقدِّم برنامج تكافل دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى زيادة استهلاكها من الغذاء، والحد من الفقر، وفي الوقت نفسه تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية، وبالإضافة إلى ضمان حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات التغذية الأساسية يهدف البرنامج إلى بناء "رأس المال البشري" للجيل القادم وإتاحة سبيل لهم للخلاص من براثن الفقر.

وذكر ديفيد مالباس، أن برنامج "تكافل وكرامة" يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري" الذي أُطلِق في الآونة الأخيرة، ويقوم على الإيمان بأن الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات هو عامل رئيسي للقضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، ويهدف مشروع رأس المال البشري إلى بناء الطلب على زيادة وتحسين الاستثمارات في البشر، ومساعدة البلدان على تدعيم إستراتيجياتها واستثماراتها لرأس المال البشري من أجل تحقيق تحسينات سريعة في النواتج، وتحسين كيفية قياس رأس المال البشري.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تعمل مع البنك الدولى في توفير المنح اللازم لدعم الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشادت والي باهتمام البنك الدولي بزيارة الوحدة المحلية بالكوبانية بمحافظة أسوان ولقاء المستفيدين والعاملين بالبرنامج والتعرف عن قرب على تجربة مصر في الدعم النقدي وأهم الآثار الإيجابية للبرنامج على الأسر المستفيدة، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين منه وصل إلى 4.4 مليون مستفيد.​