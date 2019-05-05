تأجيل محاكمة مرسي في "الهروب من السجن" لـ11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، لجلسة 11 مايو الجاري؛ لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.