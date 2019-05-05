أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه اغتال مسؤولا بارزا في حركة "حماس" إثر غارة وسط غزة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية اغتالت قائدا ميدانيا، بعد ظهر اليوم، باستهداف سيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مواطنا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وأكدت "الصحة" مصرع المواطن حامد أحمد الخضري، 34 عاما من سكان مدينة غزة خلال القصف.

وقال بيان عسكري إسرائيلي، إن حامد أحمد عبد الخضري كان مسؤولا عن تحويل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.

وتُعد هذه العملية الأولى لاغتيال نشطاء وسط مدينة غزة، خلال جولة التصعيد الحالي، فيما قتل عدد من المقاومين خلال مهام ميدانية قرب الحدود، وبمقتل الخضري، يرتفع عدد الضحايا اليوم الأحد إلى 3، عقب مصرع المواطنين بلال محمد البنا، وعبد الله أبو العطا.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ أمس السبت إلى 10، بينهم (سيدة وجنينها ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 مواطنا بجروح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة.