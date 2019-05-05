هنأ الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الإمام الأكبر ضرورة استثمار شهر رمضان، في العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، والبذل والعطاء، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس، وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.