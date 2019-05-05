قال محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الخارجية بها، إن أعداد السياح المصريين الذين يزورون قطر سنويا "صفر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي طلب من المصريين لزيارة قطر فضلا عن توقف قطر عن إصدار أي تأشيرات سياحة للمصريين.

وأضاف "فاروق"، لـ"الوطن"، أن قطر لا يمكن تصنيفها كدولة سياحية ولا يمكن مقارنتها سياحيا بمصر أو بدبي والمغرب، منوها بوجود محاولات من القائمين علي دولة قطر للترويج للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات والمعارض لتقديم عروض شبة مجانية للشركات العالمية لإقامة معارضها هناك، لافتا إلى أن قطر لا توجد بها سياحة ترفيهية أو شاطئية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن نسب السياحة العربية الوافدة إلى قطر ضعيفة جدا؛ نظرا لتوقف دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن إرسال سائحيها إليها.

وتعرض الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، لانتقادات كثيرة من المواطنين القطريين والعرب من جنسيات مختلفة، بعد إعلانه أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء" في إشارة للمصريين.

وقوبلت التصريحات التي أدلى بها "الباكر"، بالانتقاد والهجوم من شخصيات عامة قطرية، وغرد عبدالله بن حمد العذبة، مدير عام المركز القطري للصحافة: "أختلف مع الأخ أكبر الباكر، المواطن المصري ليس عدوا لدولة قطر، قطر لم تمنع الأشقاء في دول الحصار من المجيء لدولة قطر، وليس هناك ما يمنع شقيقنا المصري من زيارة دولة قطر، تصريح جانب الصواب".

فيما علق الكثيرون من العرب على ذلك الفيديو، حيث قال سامي: "تصريح بليد"، وقال محمد: "ما اعتقد أن من صلاحية أكبر الباكر التصريح بمن سيدخل ومن لا يدخل، هاذي من اختصاصات وزارة الداخلية". وقال عبدالرحمن: "من هذا الباكر اللي يسمح أو لا يسمح وايش منصبه السياسي اللي يخول له يعلق على أمر مثل هذا؟ الاي أعرفه رئيس شركة أو هيئة للطيران المدني بزنس يعني، ماله لا من قريب أو بعيد بالسياسة وقرارات الدولة وبكل جراءة يرد وهذا يسئ لامير قطر وسمعة الدولة ويجب التحقيق معه".