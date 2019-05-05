محافظ أسيوط يكلف التموين بمراقبة توريد الأقماح في صوامع وشون المحافظة

كلف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مسئولي الأجهزة الرقابية والتموينية بالمرور الدوري على الصوامع والشون والهناجر للوقف على عملية توريد الأقماح في الأماكن المقررة ونقاط التجميع بجميع مراكز وقرى المحافظة للتأكد من حسن سير العمل وتواجد لجان الاستلام وإزالة أي معوقات تواجه الموردين والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة ومتابعة عملية فرز العينات من حيث الوزن والنقاء ومطابقتها للمواصفات والعمل على تقليل كمية الفاقد بالإضافة إلى عمليات التخزين طبقاً للمواصفات والطرق المتبعة.

وأكد المحافظ أنه تم وضع عدة ضوابط خاصة بتوريد الأقماح في الأماكن المقررة بجميع مراكز وقرى المحافظة بحيث يتم مراعاة المسافة لمنع استغلال الوسطاء والتجار والتسهيل على المزارعين وتقليل كمية الفقد في المحصول والمحافظة على جودة وكفاءة المنتج للحصول على أعلى نسبة توريد والوصول إلى المستهدف المطلوب.

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إنه تم المرور صباح اليوم علي بعض الشون والهناجر تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط تم خلالها التأكد أن اللوطات مرصوصة علي حسب درجتها وتوجد ممرات قانونية والأجولة الجت متوفره كسر وباله ومستعمل 1 مؤكدًا أن الشون يتوفر بها جميع المهمات الخاصة بالتشوين والتخزين من عروق وقطع خشبية بعدد كافي ومشمعات التغطية اللازمة لذلك والتوريد جاري.