أعلن الفنان أمير كرارة، عن انطلاق أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة "ON E".

وكتب "كرارة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل سنة وأنتم طيبين.. كلبش 3 تمثيلية الشارع العربي.. سينرجي تامر مرسي.. البيتر ميمي.. باهر دويدار.. حسين عسر.. سنغزو العالم".

ويعود أمير كرارة بجزء ثالث أكثر إثارة هذا الموسم، يُعرض على شبكة قنوات "ON"، حيث يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.