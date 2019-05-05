فتاة تلقي بنفسها من التاسع بفيصل خوفا من الاغتصاب على يد زوج صديقتها

تجري جهات أمنية وقضائية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل فتاة، إثر سقوطها من الطابق التاسع بعقار سكني في منطقة الهرم.

وكشفت المعلومات والتحريات الأولية، أن الفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، هربت من أسرتها وتقيم في الشقة "محل الواقعة"، برفقة صديقتها وزوجها، وأنها قفزت من شرفة الشقة هربا من محاولة اغتصاب زوج صديقتها، فسقطت على الأرض جثة هامدة.

وانتقلت النيابة إلى محل الواقعة وناظرت جثة المجني عليها، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد بمصرع فتاة بمنطقة فيصل، إثر سقوطها من علو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة لفحص ملابسات الحادث، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 18 عاما، هاربة من أسرتها، وتقيم برفقة صديقتها وزوجها في شقتها بمنطقة الهرم.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدراة العامة للمباحث، أن المجني عليها سقطت من نافذة الطابق التاسع بملابسها الداخلية، وأشار الأهالي في المناقشات الأولية، إلى أن زوج صديقتها حاول التعدي عليها جنسيا ما دفعها للهرب وإلقاء نفسها من النافذة ما دفعه للهرب.

وتحفظت القوات على صديقة المجني عليها وزوجها لمناقشتهما حول ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.