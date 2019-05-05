تزامنًا مع بدء موسم العمرة، أصبح السفر إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر أمرًا صعبًا، خاصة مع ارتفاع رسوم تأشيرة السفر وتكاليف الطيران خاصةً في شهر رمضان.

وترصد "الوطن" البنوك التي تقدم قروض لأداء شعائر الحج أو العمرة، طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة.

بنك مصر

الشروط العامة لمنح القرض:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل إلى 400 ألف جنيه (بشروط محددة).

- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل إلى 100 ألف جنيه (بشروط محددة).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز، كهرباء، مياه، تليفون)، عرض سعر معتمد من الشركة-الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب-القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص - تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

بنك البركة

شروط منح القرض:

- أن الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه، فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد 20% مقدم من قيمة التمويل.

- مدة السداد 36 شهرا.

- القسط الشهري لا يزيد عن 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- يصدر البنك شيك مصرفي لصالح شركة السياحة المنظمة للرحلة السياحية.

- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.

- يدفع البنك جائزة في حالة السداد المبكر.

بنك التعمير والإسكان

- يتم التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهر.

المستندات المطلوبة للقرض:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- إيصال مرافق (حديث).

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- بيان مفردات الراتب (معتمد).

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة:

- يتم تقديم السجل التجاري.

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

- تمويل يصل إلى 200 جنيه ألف جنيه مصري.

- فترة سداد تصل إلى 60 شهرا بأقساط شهرية متساوية بالجنيه المصري.

- نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد الإجارة ووفقًا لمبادئ الشريعة الاسلامية.