تنتظر الفنانة وفاء عامر عرض مسلسل "السر" الذي يشارك في بطولته كل من ياسمين صبري وأحمد بدير، وتجسد شخصية "فريدة" التى تعمل فاشونيستا ولديها "أتيليه" على شواطئ الإسكندرية.

وعن خروج مسلسل "السر" من السباق الرمضاني، أكدت "وفاء" لـ"الوطن"، أنه أمر جيد بالنسبة لها لأن المسلسل ضخم للغاية وعرضه في السباق الرمضاني من الممكن أن يظلمه.

مسلسل "السر" من بطولة حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري وريم البارودي ومحمد سليمان ومازن السماحي ونور الكاديكي ومنة جلال وألفت عمر ومنة جلال، ومن تأليف حسام موسى، للمنتج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي، وينتمي المسلسل لأعمال الـ60 حلقة.