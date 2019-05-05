نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع أنفاق "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وظهر الرئيس السيسي، خلال الصور المنشورة عبر صفحة المتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصحبة عدد من القيادات العسكرية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.