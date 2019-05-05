أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهمية الاهتمام بقطاع الصادرات، لافتة إلى أن مصادر النقد الأجنبى فى مصر هى: "الإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين بالخارج، وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات".

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، أن تحويلات المصريين بالخارج تُمثل 26% من إجمالى رصيد الدولة من النقد الأجنبى، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون من مصادر إنتاجية حتى يُمكن تعزيز حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات فى ترشيد الواردات وتطوير منظومة دعم الصادرات.