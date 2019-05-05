أعلنت وزارة الأوقاف عن إنشاء أربع صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشمل لغات: البشتو، الهوسا، الأمهرية ، الصومالية، ليصل إجمالي عدد صفحات الوزارة باللغات المختلفة إلى اثنتين وعشرين لغة وهي : الإنجليزية - الألمانية - الفرنسية-التركية –العبرية – الإسبانية - الإيطالية- اليونانية - السواحيلية- الأوردية -الصينية- الفارسية – الروسية –الإندونيسية – التيلاندية –الألبانية – الكورية- البشتو - الهوسا - الأمهرية - الصومالية، إضافة إلى اللغة العربية، ولغة الإشارة.

وأكد بيان الوزارة أن هذه الصفحات تأتي في ضوء واجبنا الشرعي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.