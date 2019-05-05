أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو في يومها الخامس، حيث جرى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو اعتباراً من الأربعاء 1 مايو، من خلال جميع أجهزة الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت "والي"، أنه جرى صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك اعتباراً من الخميس الموافق 2 مايو، حيث يعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد العمال الرسمية.

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر مايو، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل حلول الشهر الفضيل.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالي عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم الخامس من شهر مايو قد بلغ ما يقرب من 3.562.028 عملية صرف بقيمة إجمالية 4.902.638 جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 397.932 حركة صرف بقيمة إجمالية 647.783جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.551.156 حركة صرف بقيمة إجمالية 1.813.067 جنيه، بالإضافة الى 1.612.940 حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.441.788جنيه.