متحدث صندوق "تحيا مصر": أعداد السيدات بالسجون قلت بسبب مبادرة الرئيس

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه جرى تخصيص 30 مليون جنيه لسداد ديون دفعة جديدة من الغارمين استجابة لمبادرة الرئيس السيسي "سجون بلا غارمين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية م الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد": "المفرج عنهم 89 شخصا منهم 13 سيدة بس، لأن أعدادهم في السجون بدأت تقل بسبب المبادرة".

وتابع، أنه سيتم تكثيف إجراءات التصالح مع الدائنين وخروج دفعة جديدة من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر، موضحًا: "مبقاش في عدد كبير في السجون من الغارمين، ولازم ناخد بالنا لأن في سيدة محكوم عليها بـ25 سنة سجن بسبب وصل أمانة على بياض".